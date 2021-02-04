Миссия МВФ еще не закончила работу в Украине

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу, сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

На традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне он указал, что какая-то дополнительная информация по работе миссии пока отсутствует, и посоветовал дождаться коммуникаций позднее, сообщает Интерфакс-Украина.

Неделю назад министр финансов Сергей Марченко сообщил, что работа миссии продлена на 7-10 дней. По его словам, стороны находились в активной стадии переговоров и за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

Как сообщалось, миссия стартовала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.