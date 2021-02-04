Стала известна песня, которая представит Украину на «Евровидении-2021»

Жюри выбрало песню, с которой группа Go_A представит Украину на «Евровидении» в этом году. Как сообщает «Новое время», ею стала композиция «Шум».

Премьера клипа на песню состоялась в начале января. В ее основу легла обрядовая игра-веснянка.

В состав жюри вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин. Группа представила на рассмотрение жюри три песни: «Рано», «Церковка» и «Шум».

«Евровидение-2020» должно было состояться в Роттердаме 14-16 мая, участие в нем подтвердила 41 страна. 18 марта стало известно, что конкурс в этом году проводить не будут из-за распространения коронавируса.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на «Евровидение», по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней «Соловей».

Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.