Стала известна песня, которая представит Украину на «Евровидении-2021»

Жюри выбрало песню, с которой группа Go_A представит Украину на «Евровидении» в этом году. Как сообщает «Новое время», ею стала композиция «Шум».
Премьера клипа на песню состоялась в начале января. В ее основу легла обрядовая игра-веснянка.
В состав жюри вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин. Группа представила на рассмотрение жюри три песни: «Рано», «Церковка» и «Шум».
«Евровидение-2020» должно было состояться в Роттердаме 14-16 мая, участие в нем подтвердила 41 страна. 18 марта стало известно, что конкурс в этом году проводить не будут из-за распространения коронавируса.
22 февраля состоялся финал Национального отбора на «Евровидение», по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней «Соловей».
Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.
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