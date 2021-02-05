Памятник Бандере в центре Львова облили красной краской

Неизвестные люди облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Как сообщили в полиции, там получили сообщение об акте вандализма в ночь на 5 февраля, в 2:20.

Полицейские открыли уголовное производство о хулиганстве (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и обстоятельств происшествия.