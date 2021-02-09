У Зеленского хотят переделать судебную реформу

Украина нуждается в новой судебной реформе, считает заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа», лидер одноименной партии Александр Корниенко.

«Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая, наконец, начнет нас двигать в правильную сторону», — сказал Корниенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в планах команды президента на 2021 год — глобальная судебная реформа в Украине.