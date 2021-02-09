ЕС обсудит возможность новых санкций против России 22 февраля

Евросоюз займется обсуждением возможности новых санкций против России и возможных других мерах сдерживания на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник на специальных слушаниях на сессии Европарламента, посвященных его визиту в Россию 4-6 февраля.

«Мы будем обсуждать отношения с Россией на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите в марте. Новые меры могут включать санкции. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», — заявил он.

Глава европейской дипломатии заявил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот — добавил тревоги.

«У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен», — сказал он, выступая в Европарламенте.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС. «В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье», — добавил Боррель.