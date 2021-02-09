Украину снова поделят на карантинные зоны

Адаптивный карантин в Украине начнет действовать с середины или конца февраля, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве во вторник.

«Мы предложим правительству новый «светофор» — зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать в стране уже в середине — конце февраля. Это будет несколько зон — три или четыре«,- сказал он.

Как отметил Ляшко, что ключевым в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения предоставлять помощь.

«Когда мы говорим об уровнях эпидопасности, которые мы хотим внедрить в адаптивном карантине, они в первую очередь будут касаться не карантинных ограничений, внедряемых на той или иной территории, — они будут показывать органам местного самоуправления, бизнесу наличие риска дальнейшего развития эпидемии в регионе», — добавил замминистра.