Украину снова поделят на карантинные зоны

Адаптивный карантин в Украине начнет действовать с середины или конца февраля, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве во вторник.
«Мы предложим правительству новый «светофор» — зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать в стране уже в середине — конце февраля. Это будет несколько зон — три или четыре«,- сказал он.
Как отметил Ляшко, что ключевым в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения предоставлять помощь.
«Когда мы говорим об уровнях эпидопасности, которые мы хотим внедрить в адаптивном карантине, они в первую очередь будут касаться не карантинных ограничений, внедряемых на той или иной территории, — они будут показывать органам местного самоуправления, бизнесу наличие риска дальнейшего развития эпидемии в регионе», — добавил замминистра.
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