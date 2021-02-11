Си Цзиньпин назвал мировой катастрофой конфликт между США и КНР

Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом, передает SCNP.

«Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что у Вашингтона и Пекина разные взгляды на многие вопросы, но сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и пытаться найти компромисс. В качестве примеров разногласий китайский лидер привел вопросы Тайваня и Гонконга. Си Цзиньпин отметил, что США необходимо с осторожностью подходить к вопросам, связанным с суверенитетом КНР.

«Вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна являются внутренними делами Китая и касаются его суверенитета и территориальной целостности. США должны уважать интересы нашей страны», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее Белый дом сообщил о первых телефонных переговорах Байдена в качестве главы государства с председателем КНР. Президент США выразил озабоченность из-за действий Пекина в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также назвал «нечестной» экономическую политику КНР.

Президент США отметил, что «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» остается одним из приоритетов для Вашингтона, который готов защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев.

Ранее в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которых озвучил намерение Вашингтона привлечь Пекин к ответственности за нарушения международных норм.

По словам Блинкена, США продолжат отстаивать демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. До этого глава американского внешнеполитического ведомства заявлял, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются наиболее важными для Соединенных Штатов, но при этом становятся все более враждебными.

Отношения между США и КНР ухудшились в период президентства Дональда Трампа. С 2017 года Штаты ввели ряд санкций против Пекина и китайских компаний. Для китайских товаров, ввозимых в США, ввели повышенные пошлины, Пекин ответил зеркальными мерами. В январе прошлого года стороны договорились, что КНР нарастит объем закупаемой у США продукции, а Вашингтон отложит введение пошлин на ряд китайских товаров.

Вашингтон неоднократно обвинял Пекин и китайские компании в краже американских технологий. Множество технологических гигантов из КНР, в том числе Huawei, были внесены в черные списки — американским гражданам и компаниям запретили иметь с ними какие-либо дела. В 2020 году Трамп назвал китайскую социальную сеть TikTok угрозой нацбезопасности. Он требовал продать американский сегмент сервиса компании из США под угрозой блокировки соцсети.