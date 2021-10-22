Байден не хочет холодной войны с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если он подвергнется атаке со стороны Китая. При этом Байден отметил, что не хочет холодной войны с Пекином.

На встрече с общественностью в городе Балтимор президент США рассказал, что говорил с председателем КНР Си Цзиньпином «больше, чем кто-либо другой». "Люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать и менять свои взгляды«,— пояснил Джо Байден, которого цитирует CNN.

На уточняющий вопрос о том, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая, Байден ответил утвердительно: «Да, у нас есть соответствующие обязательства».

При этом он дал понять, что не исключает непреднамеренной эскалации конфликта. «Китай, Россия и остальной мир знают, что у нас самые мощные вооруженные силы в истории. Не стоит переживать насчет того, станут ли они более мощными. Но надо обеспокоиться тем, можно ли их поставить в положение, в котором они могут совершить серьезную ошибку»,— добавил он.

В октябре МИД КНР призвал Вашингтон прекратить действия, наносящие ущерб «доверию и сотрудничеству» с Пекином. Недовольство китайских властей вызвало решение ЦРУ создать центр по борьбе с «глобальными вызовами» со стороны Китая. 17 октября армия КНР также обвинила военных США и Канады в провокациях в регионе и в том, что их корабли создали опасную ситуацию в Тайваньском проливе.