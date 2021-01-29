Лидеры Китая и США могут встретится в мае в Сингапуре

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден могут встретиться в мае текущего года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента форума Борге Бренде.
Мероприятие, традиционно проходящее в Швейцарии, состоится в этом году в Сингапуре.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждала, что Пекин хочет провести встречу Си Цзиньпина и Байдена для ослабления напряженности в отношениях двух государств. 23 января пресс-служба посольства Китая в США информировала, что посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай не направлял помощникам Байдена писем с предложением обсудить возможность проведения китайско-американского саммита.
ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и организаций.
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