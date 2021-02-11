Киев подаст апелляцию на решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры

Городская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева (ОАСК) об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда.

Как сообщается на сайте КГГА, решением ОАСК № 826/17079/16 от 28 января 2021 года по иску от 5 ноября 2016 года общественной союза «Общественный контроль и порядок» без участия представителей Киевского городского совета было отменено решение Киевсовета № 559/559 от 7 июля 2016 года о переименовании ул.Баумана в ул.Януша Корчака, ул.Кутузова в ул.Генерала Алмазова, ул.Суворова в ул.Омеляновича-Павленко, пер.Кутузова в пер.Евгения Гуцало и просп.Московского в просп.Степана Бандеры.

По словам Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является необоснованным.

В КГГА также отмечают, что постановлением Шестого апелляционного административного суда № 826/11910/16 установлено, что переименование вышеупомянутых улиц, переулков и проспекта проведено в порядке, определенном законодательством Украины, а решение ОАСК от 28 января 2021 года на данный момент не вступило в законную силу.

Как сообщалось, за решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016 года проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании Киевского городского совета депутатов, против не высказался никто. В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция «не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название», позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с «фальсификациями голосования».