Зеленский поручил повысить зарплаты ВСУ на 30%

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины утвердить план мер по повышению денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Указ № 53/2022 обнародован на сайте президента.

«Кабинету министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины», — указывается в тексте документа.