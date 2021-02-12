Украина ведет переговоры со SpaceX о запуске в декабре спутника «Сич»

Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре этого года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) «Сич 2-30 (2-1)» и в настоящее время ведет технические переговоры с ней, сообщил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

«У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора — в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей», — сказал вице-премьер в интервью на телеканале «Первый деловой».

По его словам, соответствующее решение было принято президентом.

Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. «Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску», — пояснил он. Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на «Южмаше», где проверил реальное состояние космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.