Рада оправила в отставку Уруского

Верховная Рада поддержала отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по его заявлению.
За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата на пленарном заседании в среду.
Рада назначила Уруского на эту должность 16 июля 2021 года.
Как сообщалось, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вместо Уруского может глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.
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