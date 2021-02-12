В ЕС заявили о планах вакцинировать 70% взрослого населения к 21 сентября

Европейская комиссия (ЕК) уточнила цель стратегии вакцинации ЕС — 70% взрослого населения Евросоюза должны быть вакцинированы не «к лету», а к концу лета по астрономическому принципу — то есть к 21 сентября. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы поставили задачу вакцинировать 70% населения ЕС к концу лета, а лето, как вы знаете, заканчивается 21 сентября», — заявила она.
Таким образом, стратегия вакцинации ЕС, сформулированная в декабре 2020 года, плавно смещает прописанные в ней сроки без корректировок самого документа. Изначально глава Еврокомиссии объявляла о необходимости вакцинировать 70% взрослого населения «к лету», затем в заявлениях Еврокомиссии стала звучать формулировка «летом», после этого — «к концу лета», и, наконец, теперь появилось новое уточнение, что лето имелось в виду не календарное, а астрономическое — то есть заканчивается оно не 31 августа, а 21 сентября — по дате осеннего равноденствия.
В первом квартале 2021 года ЕС столкнулся с недоставкой по сравнению с оговоренными в контрактах на предзаказ вакцины объемами от всех трех западных поставщиков, препараты которых на данный момент уже разрешены в ЕС. На данный момент Еврокомиссия ожидает получить в первом квартале 106 млн доз, тогда как во втором квартале ситуация должна нормализоваться и поставки достичь расчетных 300 млн доз.
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