Зеленский поздравил китайцев с местным Новым годом фотографией Непала



Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в поздравительном посте с Новым годом по восточному календарю снимок храма в непальском Катманду.

Так Зеленский поздравил народ Китая в Twitter.

Глава государства иллюстрировал в поздравительном сообщении фото древнего храма на площади Дурбар в Катманду. Позже иллюстрация из поста в соцсети исчезла.

Зеленский в своем сообщении выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написал Зеленский.

Отметим, что поздравления Зеленского вряд ли будут прочитаны, поскольку в Китае соцсеть Twitter заблокирована.

В своем предыдущем посте в Twitter президент Украины китайскими иероглифами поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с китайским Новым годом.

Китайский Новый год считается главным и самым продолжительным праздником в странах Восточной Азии и традиционный приурочен к зимнему новолунию, между 21 января и 21 февраля.