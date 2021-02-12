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Пандемия коронавируса в мире пошла на спад

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Пандемия коронавируса в мире пошла на спад

Число заразившихся коронавирусом в мире за последние семь дней впервые с середины октября оказалось меньше 3 млн. С 5 по 12 февраля коронавирус выявили у 2,95 млн человек. Всего его диагностировали у 107,8 млн жителей планеты, то есть у каждого 70-го.

Уже вылечились по меньшей мере 70% заболевших. Продолжают болеть как минимум 25,5 млн человек — на этом уровне показатель держится уже четвертую неделю подряд. При этом данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.

Число жертв пандемии за семь дней возросло на 86 тыс. — это на 5 тыс. меньше, чем неделей ранее, и почти на 11 тыс. меньше максимума, зарегистрированного 15-22 января. При этом летальность новой инфекции несколько возросла — с 2,14% до 2,2%.

В ряде стран, где в начале года заболеваемость достигала новых пиков, сейчас она резко снижается. Самым стремительным спад оказался в ЮАР: если в январе там выявляли до 22 тыс. заболевших в сутки, то на этой неделе — 2 тыс.

В Великобритании темпы распространения инфекции снизились в 4,5 раза. Если 8 января там зарегистрировали максимальные за всю пандемию 68 тыс. случаев заражения, но на этой неделе в среднем выявляли 15 тыс. инфицированных в день.

Сопоставимым оказалось снижение заболеваемости в Португалии, где взрывное распространение вируса удалось замедлить благодаря строгим ограничительным мерам. В середине января в стране подтверждали до 16 тыс. новых случаев в сутки, сейчас — в пределах 4-4,5 тыс.

В США заболеваемость опустилась до уровня начала ноября — там на этой неделе выявляли по 100 тыс. заразившихся в день, тогда как в начале года показатель превышал 300 тыс. В Германии, где число инфицированных в начале года росло более чем на 30 тыс. в сутки, сейчас ежедневно регистрируют по 8 тыс. новых пациентов, что соответствует показателям октября.

До минимума с октября снизились темпы распространения инфекции в России. В стране на этой неделе выявляли в среднем 15,5 тыс. заразившихся в сутки.

В то же время новые максимумы по числу выявляемых случаев регистрируются в Перу, где темпы распространения инфекции с конца декабря выросли в 3,5 раза — почти до 9 тыс. заболевших в сутки. Это соответствует самым высоким значениям второй волны эпидемии, которая прошла в стране в середине августа прошлого года.

В Испании ситуация начала стабилизироваться, но заболеваемость еще довольно высока: на пике в середине января там выявляли более 35 тыс. инфицированных в день, на этой неделе показатель снизился до 20 тыс. На данный момент вирус нашли у каждого 15-го жителя королевства.

В Индонезии начиная с середины января каждый день выявляли более 10 тыс. заразившихся. Лишь в последние три дня показатель сократился на 10%.

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Выше всего показатели смертности все еще в США: там ежедневно регистрируют около 2,7 тыс. смертей из-за коронавируса, но это на 30% меньше, чем в начале года.

На втором месте находится Мексика, где умирают порядка 1,2 тыс. заболевших в сутки. Смертность достигла максимума в этой стране в последнюю неделю января и с тех пор остается на этом уровне.

В Соединенном Королевстве также фиксируют 1,2 тыс. летальных исходов в день. Однако на этой неделе число смертей оказалось в полтора раза меньше, чем на пике в середине прошлого месяца.

коронавирус
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