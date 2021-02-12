Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с 500 млн подписчиков в соцсетях

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 млн подписчиков, сообщает Bleacher Report.
Наибольшее число подписавшихся на страницу Роналду — в аккаунте в Instagram — 261 млн. В Facebook у португальца 148 млн подписчиков, в Twitter — 91 млн.
Португалец, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», стал чемпионом в трех странах (Англии, Испании, Италии), он пять раз получал «Золотой мяч». Кроме того, в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов один раз, в «Реале» — четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.
Летом 2020 года сообщалось, что Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016