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Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года. Его возглавил форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сместил с первого места аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

В летнее трансферное окно оба форварда сменили клубы. Роналду перешел из «Ювентуса» в МЮ, а Месси — из «Барселоны» в ПСЖ.

Forbes подсчитал, что заработок Роналду составит в этом сезоне $125 млн, из которых $55 млн приходятся на рекламные контракты. Месси заработает $110 млн ($35 млн — от рекламы).

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Далее в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов расположились бразилец Неймар (ПСЖ, $95 млн), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ, $43 млн), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», $41 млн), поляк Роберт Левандовски («Бавария», $35 млн), испанец Андрес Иньеста («Виссел Кобе», $35 млн), француз Поль Погба (МЮ, $34 млн), валлиец Гарет Бэйл («Реал», $32 млн) и бельгиец Эден Азар («Реал», $29 млн).

Криштиану Роналду, Лионель Месси
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