Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года. Его возглавил форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который сместил с первого места аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
В летнее трансферное окно оба форварда сменили клубы. Роналду перешел из «Ювентуса» в МЮ, а Месси — из «Барселоны» в ПСЖ.
Forbes подсчитал, что заработок Роналду составит в этом сезоне $125 млн, из которых $55 млн приходятся на рекламные контракты. Месси заработает $110 млн ($35 млн — от рекламы).
Далее в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов расположились бразилец Неймар (ПСЖ, $95 млн), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ, $43 млн), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», $41 млн), поляк Роберт Левандовски («Бавария», $35 млн), испанец Андрес Иньеста («Виссел Кобе», $35 млн), француз Поль Погба (МЮ, $34 млн), валлиец Гарет Бэйл («Реал», $32 млн) и бельгиец Эден Азар («Реал», $29 млн).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016