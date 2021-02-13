В РФ хотят ввести акциз на сахаросодержащие напитки

Один из депутатов Государственной думы РФ направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением ввести акцизы на сахаросодержащие напитки ввиду того, что эти напитки представляют опасность на фоне роста числа больных сахарным диабетом. Об этом информирует RT.
Депутат обратил внимание на то, что такие напитки можно купить по той же стоимости, что и обычную питьевую воду.
«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора», — указано в письме.
Парламентарий считает, что такую меру можно будет использовать как механизм, направленный на сокращение потребления сахара. Также Сухарев призвал массово информировать жителей России об опасности сладких напитков через средства массовой информации и интернет.
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