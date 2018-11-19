В России собираются ввести акциз на колбасу

Российский Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве об акцизе на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — в размере 160 руб. (66 грн) на 1 кг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Также, по мнению источников «Известий», введение акциза может привести к подорожанию мясопродуктов на 30%.

О том, что Экспертный совет предложил в рамках местного нацпроекта «Демография» ввести акцизы на вредные продукты для поддержания производства полезных (орехи, рыба, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие), стало известно 16 октября. Эти продукты, следует из предложения Экспертного совета, снижают продолжительность жизни россиян, вызывая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и йододефицит.

12 ноября стало известно о предложении Экспертного совета при правительстве ввести акциз в 20% на сладкую газировку под тем же предлогом — защитить россиян от потребления продуктов с избыточным присутствием сахара, вызывающим ожирение и сопутствующие болезни.