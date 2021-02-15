Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

Хмельницкая АЭС утром в понедельник подключила второй блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта, длившегося 171 сутки, свидетельствуют оперативные данные НЭК «Укрэнерго».
Согласно информации на сайте станции, по состоянию на 10:03 нагрузка блока составляла 101 МВт.
Таким образом, на утро понедельника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке на блоке № 3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта, на блоке № 3 Южно-Украинской АЭС — 44-е сутки среднего планового ремонта, на блоке № 1 Ривненской АЭС — 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке № 1 Запорожской АЭС — 24-е сутки среднего планового ремонта,
Как сообщалось, Хмельницкая АЭС на прошедших выходных не смогла подключить к энергосистеме страны блок № 2 из-за срабатывания аварийной защиты реакторной установки. В 10:01 13 февраля на блоке № 2 ХАЭС во время проведения комплексных электрических испытаний при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное отключился резервный трансформатор собственных нужд. Реакторная установка (РУ) была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ).
Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.).
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