Автомобиль Порошенко нарушил ПДД, чтобы не платить штрафы

Автомобиль экс-президента Петра Порошенко уличили в нарушении Правил дорожного движения.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, в понедельник, 15 февраля, политик приехал на Согласительный совет Верховной Рады на черном Range Rover.

Журналисты заметили, что на передних номерных знаках автомобиля первая буква закрашена белым цветом. На задних номерах джипа с номерами всё в порядке — все символы видны. Такая хитрость часто используется для того, чтобы камера автофиксации нарушений не могла считать номер авто.

Журналисты спросили водителя автомобиля, почему он передвигается на машине по городу, нарушая при этом Правила дорожного движения. Однако тот не удостоил их ответом.

Отметим, что за эксплуатацию транспортного средства без номерного знака или со знаком, прикрытым какими-то предметами, закрашенными символами, неосвещенным или загрязненным полагается штраф: