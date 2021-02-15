Ермак анонсировал третье голосование за Витренко

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «с большой вероятностью» будет успешная третья попытка голосования в Раде за назначение министром энергетики Юрия Витренко.
Об этом он сказал в интервью каналу «Украина 24».
«Мы по-прежнему считаем Юрия Витренко лучшим кандидатом на позицию министра энергетики на сегодня, поэтому я не исключаю, что будет третья попытка. Надеюсь, могу сказать с большой вероятностью, что будет успешная третья попытка голосования в Верховной Раде», — подчеркнул Ермак.
«Как говорится, Бог любит троицу иногда. В этом случае я думаю, что так оно и будет», — добавил он.
По словам главы ОП, в энергетической отрасли «проблем очень много, и она нуждается на вчера, чтобы появился сильный министр со своей позицией, который не зависит ни от каких финансовых групп».
Ермак добавил, что фракция «Слуга народа» и правительство продолжат консультации, чтобы третья попытка стала успешной.
Напомним, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера — министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.
На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера — министром энергетики.
До этого Рада не проголосовала за него 17 декабря.
Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
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