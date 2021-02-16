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Трамп намерен вернуться в большую политику

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Трамп намерен вернуться в большую политику

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны, он вновь будет давать интервью. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Как оно отмечает, республиканец «готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента» и «ищет способы восстановить свою власть». Как следует из публикации, «друзья и союзники Трампа ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ».

По сведениям агентства, Трамп обсуждал с политическими консультантами «возможность помочь республиканцам в попытках взять под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в 2022 году». Экс-президент также якобы «сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент».

В материале приводится комментарий помощника Трампа Джейсона Миллера. «Я полагаю, что вы, вероятно, в ближайшее дни будете слышать о нем гораздо больше», — отметил он, говоря о бывшем американском лидере.

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Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который говорил с Трампом в субботу, отметил, что бывший президент США готов «восстанавливать Республиканскую партию».

Сенат Конгресса США на прошлой неделе оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей Конгресса. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против — 43.

Дональд Трамп
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