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СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене

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СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене

Проживающему в Испании блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.

Об этом сообщает СБУ.

«По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур...

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК („Россия 24“, „Россия1“), телеканал Министерства обороны РФ „Звезда“ и т.д.», — отмечает СБУ.

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Шарий подозревается в совершении преступлений по ч.1. ст.111 «Государственная измена» и ч.1. ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вторая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет.

СБУ, Анатолий Шарий
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Вторник, 16 февраля 2021
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