Шария объявят в розыск если он не прибудет на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос блогера Анатолия Шария, которому сегодня объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает издание «Украинская правда», цитируя ответ пресс-службы ведомства.
Допрос должен состояться 22 февраля. Если Шарий не прибудет, его объявят в розыск.
«Повесткой Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование», — пояснили в СБУ.
Сообщение о подозрении ему разослали на электронную почту, в социальные сети и мессенджеры. Также было осуществлено телефонные звонки.
«Судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения — он его получил. То есть подозрение дошло до адресата», — пояснили в СБУ.
Член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в ОГП готовят документы для экстрадиции Шария из Испании, а также для объявления его в розыск по линии Интерпола.
В 2019 году «Партия Шария» участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. В то же время партия прошла в ряд региональных советов на местных выборах 2020 года.
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