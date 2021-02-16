Шария объявят в розыск если он не прибудет на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос блогера Анатолия Шария, которому сегодня объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает издание «Украинская правда», цитируя ответ пресс-службы ведомства.

Допрос должен состояться 22 февраля. Если Шарий не прибудет, его объявят в розыск.

«Повесткой Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование», — пояснили в СБУ.

Сообщение о подозрении ему разослали на электронную почту, в социальные сети и мессенджеры. Также было осуществлено телефонные звонки.

«Судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения — он его получил. То есть подозрение дошло до адресата», — пояснили в СБУ.

Член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в ОГП готовят документы для экстрадиции Шария из Испании, а также для объявления его в розыск по линии Интерпола.

В 2019 году «Партия Шария» участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. В то же время партия прошла в ряд региональных советов на местных выборах 2020 года.