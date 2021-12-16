Расследование: Алексей Данилов - из уголовного мира в секретари СНБО

Блогер Анатолий Шарий рассказал о непубличной части биографии секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как выяснил блогер, у Данилова интересное отчество — Мячеславович.

«Мы нашли документы. Это протокол № 23 от 10 декабря 1962 года. Здесь рассматривается ряд важных вопросов, среди них вопрос про усыновления опекунстве, тут перечисляется фамилии, есть и Данилов В.И. В — это Вячеслав, а не Мячеслав. И вот Вячеслав усыновил ребенка, а ребёнком являлся будущий Алексей Мячеславович Данилов. Обратите внимание на отчество — Мячеславович. Какой-то дурак изначально написал, то ли по злой воле, или просто дурак, неправильно написал первые две буквы. Потом везде в документах пришлось бы исправлять Мячеслав на Вячеслав, потому что водитель какого-то там трактора был Вячеслав Данилов, а не Мячеслав Данилов. Вот они смирились и во всех официальных документах Данилов начал проходить как Данилов Алексей Мячеславович. То есть, можно сказать, что жизнь Данилова началась с загадки», — сообщает блогер.

Но еще больше, по данным Шария, интересного в зрелом возрасте будущего главы СНБО.

«Информации в социальных сетях о том, кто такой Данилов, более чем достаточно. Можно с точностью сказать, что выражения о том, что выходец из Красного луча Луганской области начинал свою карьеру с самих низов, пройдя путь от провинциального ветеринара до одного из самых известных бизнесменов в Луганске, правдива.... В конце концов, он в 1994 году получил первую политическую должность в своей карьере, в 31 год, став городским главой областного центра», — сообщает Шарий.

Однако, по его данным, свою деятельность в 90-х гг. Данилов тесно связал с деятельностью криминального авторитета — Доброслава, он же Валерий Доброславский. По данным Шария, это один из первых криминальных авторитетов Украины. Также, по данным блогера, Данилов был связан с другим луганским авторитетом — Владимиром Струком.

«С 1994 года, когда мэром Луганска стал Алексей Данилов, вплоть до 1997 областью руководил первый и последний глава Луганского клана Доброславский. Его группа занималась угонами машин, рэкетом, у банды было несколько ночных клубов, спортивные залы, магазины, он жил в особняке, держал клетку с медведем и так далее. Данилов становится мэром и начинает городом управлять криминальный авторитет», — рассказывает Шарий.

Он нашел видео в интернете, где бандиты Струка приезжают к сотоварищу в Испанию. Там фигурирует еще один человек — Горюшко Вячеслав Анатольевич.

По данным Шария это уголовный авторитет, возглавлявший одну из наиболее многочисленных группировок в Луганске, занимающейся вымогательством, скупкой и вывозом за рубеж драгметаллов, оружием, противоправными экономическими сделками.

При этом Шарий показал фотографию, на которой запечатлен секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а рядом Горюшко по кличке «Гореман». Слева — Доброслав, криминальный авторитет из 90-х.

Еще на одной фотографии, по данным Шария, запечатлены бандит Струк, Данилов и уголовной авторитет Доброслав.

Когда-то Данилову задали вопрос по поводу его тесного сотрудничества с криминальными авторитетами в 90-е годы, на которых очень много крови, напомнил Шарий. Данилов тогда сказал: «Давайте слово бандиты употреблять корректно. Я предвижу ваш следующий вопрос, знал ли я Доброславского, в то время у тех людей, которые сейчас называют бандитами, на днях рождениях гостями были областные прокуроры. Если человек преступник, есть Уголовно-процессуальный кодекс. Сажайте его в тюрьму. А получается, наоборот, как человека не станет на него, начинают вешать ярлыки, называть бандитом. Если вы считаете, что это преступление, посадите их куда следует. После того, как убили Доброславского, очень много появилось легенд, кто с ним тогда общался, кто у него был правой рукой. На самом деле Валерий был неординарной личностью, продуктом того времени. Поэтому и появились подобные мифы».

Шарий напомнил, что это говорит человек, который без всяких решений и судов накладывают санкции не только на оппонентов Зеленского, но и на их родственников, которые не имеют никакого отношения не то, что к преступлению, а вообще «не в теме». При этом он «отмазывает» своих друганов, с которыми начинал, — возмущен блогер.