Christie’s впервые попытается продать цифровое произведение искусства

Коллаж из 5 тыс. цифровых произведений изобразительного искусства американского графика Майка Винкельманна выставлен на аукцион, который пройдет в режиме онлайн с 25 февраля по 11 марта. Об этом сообщило во вторник на своем сайте нью-йоркское отделение дома Christie’s.
Гигантский коллаж под названием Everydays — The First 5 000 Days представляет собой результат тринадцатилетнего творчества графика из Южной Каролины. В мае 2007 года он решил создавать новую картину в цифровом формате каждые сутки 5 тыс. дней подряд и осуществил свой замысел. «Это первое чисто цифровое произведение искусства, выставляемое на торги традиционным аукционным домом», — подчеркивает Christie’s, уточняя, что подлинность данной работы заверена благодаря технологии блокчейн.
С точки зрения экспертов аукционного дома, коллаж отражает подлинную эволюцию творчества автора. Он начинал с обычных рисунков, добавив позднее 3D-графику, абстрактные образы и экспериментировал с цветом и формой. Изображал героев мультфильмов, бывшего президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и поп-певца Майкла Джексона. Отдельная аллегорическая работа посвящена эпизоду на теледебатах вице-президента США Майкла Пенса с кандидатом от демократов на должность второго лица в государстве Камалой Харрис 7 октября прошлого года в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити.
Повышенное внимание зрителей по итогам дебатов привлекли не только политические вопросы, но и появление на голове Пенса обыкновенной мухи. Это обстоятельство обсуждали потом как центральные американские СМИ, так и пользователи соцсетей. В Twitter сразу после окончания дебатов тема стала одной из самых обсуждаемых, пользователи упомянули ее в своих сообщениях несколько сотен тысяч раз.
Christie’s называет творчество американского графика «пророческим и зачастую фривольным». Это обстоятельство, однако, не помешало Винкельманну, творящему под псевдонимом Beeple, набрать 1,8 млн подписчиков в Instagram, сотрудничать с домом моды Louis Vuitton, компанией Nike, певицей Кэти Перри и актером Дональдом Гловером (Childish Gambino).
Стартовая цена коллажа определена всего в $100. Коллекция других 20 работ графика, выставленная на альтернативной торговой площадке, была продана за $3,5 млн в декабре.
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