Рада приняла заявление по событиям на Майдане

Расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, должно быть завершено, затягивание этого процесса недопустимо, говорится в заявлении, принятом Верховной Радой в среду.
За постановление № 2739 о заявлении Верховной Рады в связи с шестой годовщиной начала Майдана и событий Революции достоинства проголосовало 295 народных депутатов.
«Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны предстать перед судом, и в ходе справедливого и непредвзятого процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее затягивание в этом вопросе недопустимо, поскольку ненаказанное зло растет», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что трагические события Революции достоинства, аннексия Крыма и Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики сбежавшего президента Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, «который поддерживался Российской Федерацией и действовал в противовес национальным интересам Украины».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016