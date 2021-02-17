За 5 месяцев «монобольшинство» в Раде нашло 226 голосов только за 2 закона

За последние 5 месяцев работы народные депутаты «Слуги Народа» обеспечили 226 голосов только за принятие двух законов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга КИУ относительно голосований в Верховной Раде IX созыва.
За период сентябрь 2020 — январь 2021 народными депутатами было принято 86 законов. При этом монобольшинство обеспечило 226 голосов лишь за 2 закона: проект закона № 1055-1 (об аренде государственного и коммунального имущества) и № 4100-д (о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины). За остальные законы проголосовало менее 226 народных депутатов «Слуги Народа». Решения были приняты ВР за счет голосов депутатов других фракций и групп.
«Результаты мониторинга показывают, что де-факто монобольшинство не работает. Фракция „Слуги народа“ имеет права коалиции в Верховной Раде IX созыва, однако не обеспечивает 226 голосов „за“. За последние пять месяцев работы из 247 депутатов монобольшинства в среднем голосовали лишь 206 нардепов. Это означает, что без голосов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным. Данные голосований показывают, что 41 депутат „Слуги народа“ работал в формате саботажа и только 206 депутатов монобольшинства голосовали за принятые законы», — пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.
В течение сентября-января рекордно мало депутатов «Слуги Народа» поддержало законы «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (173 «за»), о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» (173 «за»), о внесении изменений в статью 19 Закона Украины «о лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами (183 «за»).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016