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За 5 месяцев «монобольшинство» в Раде нашло 226 голосов только за 2 закона

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За 5 месяцев «монобольшинство» в Раде нашло 226 голосов только за 2 закона

За последние 5 месяцев работы народные депутаты «Слуги Народа» обеспечили 226 голосов только за принятие двух законов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга КИУ относительно голосований в Верховной Раде IX созыва.

За период сентябрь 2020 — январь 2021 народными депутатами было принято 86 законов. При этом монобольшинство обеспечило 226 голосов лишь за 2 закона: проект закона № 1055-1 (об аренде государственного и коммунального имущества) и № 4100-д (о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины). За остальные законы проголосовало менее 226 народных депутатов «Слуги Народа». Решения были приняты ВР за счет голосов депутатов других фракций и групп.

«Результаты мониторинга показывают, что де-факто монобольшинство не работает. Фракция „Слуги народа“ имеет права коалиции в Верховной Раде IX созыва, однако не обеспечивает 226 голосов „за“. За последние пять месяцев работы из 247 депутатов монобольшинства в среднем голосовали лишь 206 нардепов. Это означает, что без голосов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным. Данные голосований показывают, что 41 депутат „Слуги народа“ работал в формате саботажа и только 206 депутатов монобольшинства голосовали за принятые законы», — пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.

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В течение сентября-января рекордно мало депутатов «Слуги Народа» поддержало законы «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (173 «за»), о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» (173 «за»), о внесении изменений в статью 19 Закона Украины «о лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами (183 «за»).

КИУ, большинство, Слуга народа
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