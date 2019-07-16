Microsoft превратит все компьютеры с Windows в смарт-колонки

Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок. Для этого компания в следующем обновлении своей операционной системы готовится расширить права установленных в системе голосовых помощников, таких как Amazon Alexa.
После обновления (уже доступно в превью-версии для участников программы Windows Insider, но требует активации в настройках) сторонние голосовые помощники смогут активироваться «поверх» экрана блокировки, когда доступ к использованию компьютера закрыт.
Таким образом, можно будет, обратившись к работающему ноутбуку или компьютеру с микрофоном и колонками, узнать прогноз погоды или ситуацию на дорогах. Кроме того, ПК с Windows сможет стать хабом для управления «умным домом». Правда, разработчикам голосовых ассистентов также потребуется обновить свои приложения для корректной работы с новой функцией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016