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Microsoft превратит все компьютеры с Windows в смарт-колонки

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Microsoft превратит все компьютеры с Windows в смарт-колонки

Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок. Для этого компания в следующем обновлении своей операционной системы готовится расширить права установленных в системе голосовых помощников, таких как Amazon Alexa.

После обновления (уже доступно в превью-версии для участников программы Windows Insider, но требует активации в настройках) сторонние голосовые помощники смогут активироваться «поверх» экрана блокировки, когда доступ к использованию компьютера закрыт.

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Таким образом, можно будет, обратившись к работающему ноутбуку или компьютеру с микрофоном и колонками, узнать прогноз погоды или ситуацию на дорогах. Кроме того, ПК с Windows сможет стать хабом для управления «умным домом». Правда, разработчикам голосовых ассистентов также потребуется обновить свои приложения для корректной работы с новой функцией.

Microsoft, Windows
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