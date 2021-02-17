Кафе и рестораны смогут работать на час дольше

Кабинет министров Украины с 24 февраля вводит по всей территории Украины «желтую» зону эпидопасности, которая предусматривают некоторые смягчения действующих карантинных ограничений.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в частности, общепиты с 24 февраля смогут работать на час дольше.
«Желтый» уровень будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем «зеленого» или «красного» уровня. Это те ограничения, которые действуют на сегодняшний день с некоторыми послаблениями. Разрешается проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных) при условии 4 кв. м площади на одного человека или заполненностью зала до 50%, раньше это было 5 кв. м на человека. Также разрешается посещение заведений образования группами более 20 человек",- сказал он.
"Также мы предусмотрели, что проведение матчей командных игровых видов спорта возможно с посещением болельщиков, но с некоторыми ограничениями по количеству заполненных мест. Также мы разрешаем работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 00:00, раньше это было до 23:00",- добавил Степанов.
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