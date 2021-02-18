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Население Украины за год сократилось на 314 тысяч человек

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Население Украины за год сократилось на 314 тысяч человек

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года. Смертность населения во время к концу года превысила уровень 2019 года.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Только за один декабрь в Украине умерло 67 663 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерло 47 350 человек).

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817), миграционный прирост составил 9 316 человек (в прошлом году — 21 512).

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По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь — на 41 572 человек.

При этом смертность в Украине в течение 2020 года долгое время была ниже, чем в 2019 году. Так, еще за январь-октябрь умерло на 1 044 человек меньше, чем в 2019 году. Однако в ноябре-декабре смертность значительно выросла.

население, смертность
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Четверг, 18 февраля 2021
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