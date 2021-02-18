Боррель призвал Россию выполнить решение ЕСПЧ и освободить Навального

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал власти РФ освободить российского оппозиционера Алексея Навального, а также соблюдать международные обязательства в области прав человека.
«ЕСПЧ постановил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. ЕС повторяет свой призыв к российским властям без промедления сделать это. Мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои международные обязательства как страна, присоединившаяся к Европейской конвенции по правам человека», — написал Боррель в Twitter.
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, «мера вступает в силу немедленно».
Как заявил на это глава Минюста РФ Константин Чуйченко, требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований.
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