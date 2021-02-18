Европа готовит новые санкции против России из-за дела Навального

Новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального могут вступить в силу «в течение ближайших недель». Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги в ЕС.

Как пишет DPA, ни одна страна Евросоюза не выступила против введения новых санкций в отношении России в свете ситуации вокруг Навального. По данным его источников, уже в понедельник, 22 февраля, главы МИД поручат Службе по внешним связям подготовить список лиц и организаций, которые могут попасть под санкции. В таком случае ограничения вступят в силу «в течение ближайших недель», пишет агентство.

Несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в ряде крупных городов России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный якобы за хищения, был объявлен в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.