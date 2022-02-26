Боррель заявил, что в планы России входит оккупация Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что военная операция РФ имеет целью оккупацию Украины. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

«Масштабы вторжения показывают, что намерение Путина состоит в том, чтобы оккупировать страну, разрушить там демократию и установить в Киеве марионеточное правительство», — написал в своем сообщении Боррель.

Напомним, Путин ранее уверял, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.