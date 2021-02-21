Элитная яхта, некогда принадлежавшая владельцу Adidas, загорелась и затонула в Малайзии

Яхта Phocea, которая в 1980-х и 1990-х принадлежала французскому бизнесмену Бернару Тапи, затонула у берегов Малайзии, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на местные власти.

Как рассказал агентству AFP сотрудник береговой охраны Мохаммад Завави Абдулла, крушение произошло рано утром в пятницу у берегов острова Лангкави.

В береговой охране полагают, что причиной стал пожар, который днем ранее произошел на яхте. В ведомстве сообщили, что сумели локализовать возгорание и потушить его, однако урон, нанесенный огнем корпусу яхты, мог оказаться причиной ее затопления.

Во время пожара с яхты спасли семь членов экипажа. По словам собеседника агентства, о произошедшем уже сообщили агенту, который занимается судном.

Четырехмачтовое судно в длину составляло 75 м. Яхта была построена в 1976 году во французском Тулоне. На ней могут разместиться 12 гостей и 16 членов экипажа. До 2004 года это была самая большая яхта в мире. Первоначальным владельцем яхты был мореплаватель Алан Коле.

Позже судно купил Тапи, который занимался восстановлением обанкротившихся предприятий. В начале 1990-х он владел корпорацией Adidas, одновременно был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель».

В середине 1990-х бизнесмена заподозрили в злоупотреблении активами и уклонении от уплаты налогов. После финансовых проверок в 1995 году предпринимателя признали банкротом. Его также приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

В 1997 году, по сообщениям СМИ, яхту Phocea приобрела гражданка Ливана Муна Аюб, которая затем продала ее в 2010 году. Нынешний хозяин яхты неизвестен.