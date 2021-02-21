В Нидерландах на женщину упал кусок загоревшегося в небе грузового Boeing

Металлические фрагменты двигателя грузового самолета Boeing, отделившиеся от воздушного судна в результате ЧП, упали на территории нидерландской общины Мерссен на юго-востоке страны, один человек получил ранения, сообщает портал NL Times.
Инцидент произошел в субботу с четырехдвигательным грузовым самолетом Boeing 747-400, который направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. Как отмечает издание, вскоре после взлета двигатель воздушного судна загорелся, и несколько фрагментов самолета упали на землю. Как сообщил представитель аэропорта, в качестве меры предосторожности воздушное судно совершило посадку в бельгийском Льеже. По данным местной пожарной службы, одна деталь самолета упала на пожилую женщину, она получила незначительные травмы. Несколько автомобилей были повреждены.
«Многие люди в Мерссене были шокированы, потому что они видели пролетающий над ними самолет с горящим двигателем», — сказал представитель пожарной службы.
Причина инцидента пока не известна. Представитель аэропорта не исключил, что что-то могло попасть в двигатель самолета. Совет по безопасности Нидерландов в сотрудничестве с местными властями и экстренными службами проводит расследование происшествия.
Это второй подобный инцидент за сутки. Как сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе около американского Денвера. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков не поступало.
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