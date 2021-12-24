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Зеленский заявил, что в Украине уже отремонтировали более 40% дорог

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Зеленский заявил, что в Украине уже отремонтировали более 40% дорог

За два года функционирования программы «Большое строительство» в Украине удалось обновить свыше 40% дорог государственного значения, заявил президент Владимир Зеленский.

«За два года программы „Большое строительство“ обновлено и построено, как мы видим, согласно статистике, свыше 40% основной сети дорог в Украине, которые соединяют города и регионы», — сказал Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Дороги и мосты» в пятницу.

По его словам, это составляет около 14 тыс. км дорог, из которых 7,5 тыс. км были построены и обновлены в 2021 году, 6,5 тыс. км — в 2020 году.

Кроме того, в рамках указанной программы удалось построить и обновить более 500 мостов и мостовых переходов по всей стране.

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Говоря о Киевской объездной дороге, президент отметил, что в настоящее время продолжается экспериментальная процедура по поиску подрядной организации и финансированию проекта.

Зеленский добавил, что такой результат стал возможен благодаря изменению подхода к государственным инвестициям, закупкам и ценообразованию, привлечению государственных и международных средств, а также снижению себестоимости на 1 км дороги.

Владимир Зеленский, Большая стройка
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