Небольшие результаты «Большой стройки»

В 2019 году расходы бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине составили 51 млрд грн. В 2020 году на те же цели потратили уже 123,8 млрд грн — это в 2,5 раза больше, чем в 2019. В 2021 году на ремонт и строительство дорог, после внесения нескольких изменений в госбюджет, запланировано 123 млрд грн. За 10 месяцев потрачено 100 млрд. Таким образом, в асфальт уже закатано 275 млрд гривен из 300. При этом на высоком государственном уровне принято решение не останавливаться и продолжить тратить громадные средства на дорожное строительство. Это обосновывается как необходимостью обновления изношенной инфраструктуры, так и огромной пользой, которую «Большая стройка» якобы приносит экономике в целом. Но если с первым поспорить трудно, то во втором утверждение гораздо больше пиара, чем правды.

«Большая стройка», на самом деле, не имеет высокого мультипликатора для народного хозяйства. Так, по данным Киевской школы экономики (КШЭ), фактический мультипликатор расходов на асфальтовые дороги составляет всего лишь 1.26. Есть масса других способов потратить деньги налогоплательщиков с большей пользой для народного хозяйства страны.

Также далеки от реальности заявления о том, что потраченные средства ведут к бурному росту ВВП и снижению безработицы. По факту этого всего этого нет.

Прогноз роста ВВП на 2021 год ухудшен до 3%, хотя год назад и власти, и провластные эксперты заявляли, что благодаря Большой стройке ВВП в 2021 вырастет на 4,6%.

Одним из традиционно ожидаемых эффектов от вливания крупных сумм в отрасли экономики является увеличение занятости в этих секторах. Власть в свое трубила о сохранении 200 тыс. раб мест благодаря этой программе. Но так ли это? На самом деле резкое увеличение финансирования строительства дорог мало отразилось на занятости в секторе.

По данным экспертов Офиса поддержки реформ «Укравтодора», каждый вложенный в строительство дорог миллиард гривен обеспечивает работой около 400 человек на всех этапах строительства. Значит, 275 млрд грн. потенциально помогло обеспечить работой только около 100 тысяч человек за 2 года. Это никак не сопоставимо с заявленными 200 тысячами Зеленского и обещанными 500 тысячами премьером Шмыгалем.

По данным Укравтодора, в 2020 году по проекту «дороги и работа» трудоустроилось около 23 тысяч человек.

Это подтверждается и данными официальной статистики занятости. Так, по данным государственного центра занятости, количество занятого населения в среднем за I полугодие 2021 года по сравнению с I полугодием 2020 года сократилось на 467 тыс. человек и составило 15,6 млн человек. Уровень занятости населения даже сократился с 56,7% до 55,6%.

Объяснить это можно несколькими причинами. Во-первых, современные дорожные работы — это сложный технологический процесс, требующий большего задействования техники по сравнению с приростом рабочей силы. Во-вторых, нужна более квалифицированная рабсила, а ее «на улице» не найдешь. То есть чем больше денег, тем больше импортной техники, а не людей.

Зарабатывают белорусы

«Большая стройка» не привела и к росту производства промышленных товаров, используемых для строительства дорог. Самая хорошая иллюстрация — это производство «комплектующих» для ремонта дорог. За 10 месяцев этого года по сравнению с 10 месяцев прошлого года производство (в натуральном измерении, а это самые точные критерии объемов) составляющих для ремонта дорог в лучшем случае выросло на 20-30%, а в среднем на 10-20%.

При этом в технологическом процессе строительства дорог много промежуточных материалов импортного производства. Например, битума. Поставка битума в Украину из-за границы за период с января по ноябрь 2021 года побили все рекорды за 30 лет независимости страны. Это 1,05 миллионов тонн строительного материала, что втрое больше объемов импортных поставок в 2020 году за тот же период (808,1 тыс. т), и в 2,5 раза больше поставок в 2019 году (403 тыс. т).

Украина не столько дает работу своему населению, сколько обеспечивает заказами производителей других стран, прежде всего соседней Беларуси, с которой у нас официально чуть ли не война.

Масштабная коррупция

Очевидно, что если ставилась цель оживить украинскую экономику, то стоило выбрать другие направления вложений — в отрасли с более высоким мультипликатором. Но дорожное строительство имеет для власти другие «преимущества» — это хороший объект для пиара и это удобная сфера для коррупции.

Эксперты заявляли, что за прошлый год 25 млрд грн было «распилено» между кураторами проекта. Но поскольку официальные расследования не проводились, то такие заявления легко списать на клевету со стороны недоброжелателей.

Тем не менее, даже в официальном Отчете Укравтодора за 2020 год можно найти доказательства того, что средства налогоплательщиков расходуются не очень эффективно.

Так, на прикладные научные разработки в сфере дорожного хозяйства потрачено 38 млн.грн. При том, что все протоколы, как стоит ремонтировать и делать новые дороги, давно изучены и описаны. Скорее всего, под этой статьей расходов скрывается поддержка «нужных» людей. Например, тех структур, которые выдают наукообразные прогнозы про огромную пользу ремонта дорог для экономики.

На руководство и управление с сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог потрачено 69 млн. грн. Плюс на управление дорожным хозяйством (контроль за дорогами и качеством ремонтов) еще 77 млн.грн. Т.е. почти 150 млн. грн на управленцев и контролеров.

Факты коррупции также хорошо видны в системе «Прозорро». По данным системы, большую часть средств распределили между ограниченным количеством компаний, которые журналисты уже окрестили «Картелем».

Уровень «откатов» на строительстве дорог эксперты сейчас оценивают примерно в 30%. Учитывая суммы, которые расходуются на «Большое строительство», речь идет о десятках миллиардов гривен «заработка» для тех, кто причастен к процессу. Очевидно, что на фоне таких цифр любые разговоры про эффективность вложений денег государства именно в строительство дорог теряют для чиновников всякий смысл.