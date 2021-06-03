Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около тысячи объектов в рамках национальной программы «Большое строительство» в течение 2021-2022 годов.
«Около 1000 объектов проекта „Большое строительство“ на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя», — заявил Зеленский, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг.
По словам главы государства, решающее значение в этом имеет тесное взаимодействие центральной и региональной властей.
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