В первом американском штате полностью отменяют систему освобождения под залог

Иллинойс стал первым из американских штатов, где решено отменить практику выплаты денежных средств в качестве условия для освобождения под залог до начала судебного разбирательства. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times.

Согласно новым правилам, суды в штате не смогут устанавливать какую-либо сумму залога для лиц, ожидающих начала разбирательства. Судьи будут решать, следует ли обвиняемым оставаться под стражей до начала процесса, в зависимости от того, есть ли уверенность, что они вернутся для участия в нем. Кроме того, будет учитываться, какую опасность для общества может представлять освобождение этих лиц.

Как отмечает издание, практика выплаты средств для освобождения под залог будет полностью отменена в Иллинойсе в январе 2023 года. Новые нормы входят в комплекс мер, призванных сделать систему правосудия штата более справедливой. Соответствующий закон подписал в понедельник губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер.

Отказа от выплаты средств при освобождении под залог добивалась примерно в течение пяти лет группа местных законодателей. Они подчеркивали, что эта практика является несправедливой по отношению к малоимущим и представителям расовых меньшинств, которые нередко находятся в заведомо менее выгодном финансовом положении, чем белые американцы.

Как отмечает издание, согласно новому закону, полицейские в штате всегда должны будут носить нагрудные камеры при исполнении. Предусмотрены и другие меры, призванные обеспечить подотчетность полицейских.

Как констатируется в публикации, в последние годы в американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния были приняты меры, чтобы сократить число случаев, в которых требуется выплата залога. Однако полностью решено отказаться от этой практики пока только в Иллинойсе.