«Британский» штамм COVID-19 нашли уже в более чем 100 странах

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса VOC 202012/01, отличающийся более высокой заразность, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи государствах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном бюллетене.
«С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, во всех шести регионах ВОЗ 101 государство сообщило о регистрации этого штамма», — говорится в документе.
Другой штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР (501Y.V2), также расширил географию распространения. За минувшую неделю он был выявлен в еще пять государствах, их общее число достигает 51. В ВОЗ подчеркнули, что мутации в данном штамме помогают вирусу избегать реагирования иммунной системы. Таким образом, этот штамм также опасен для тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел процедуру вакцинации.
Обнаруженный в Японии и Бразилии штамм также был обнаружен в еще восьми странах. Теперь этот штамм зафиксирован в 29 государствах.
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