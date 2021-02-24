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Хиллари Клинтон собирается написать триллер с загадочным названием

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Хиллари Клинтон собирается написать триллер с загадочным названием

Произведение получит название State of terror, что можно перевести и как «Состояние ужаса», и как «Государство ужаса»

Политик, бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон впервые напишет художественное произведение в жанре триллер в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни. Об этом Клинтон сообщила во вторник в Twitter.

«Я рада сообщить, что вместе с Луизой Пенни пишу свою первую художественную книгу... Готовьтесь к дипломатии и предательству по-крупному», — говорится в сообщении. Произведение получит название State of terror, что можно перевести и как «Состояние ужаса», и как «Государство ужаса». Выпуск книги, которую будет публиковать издательский дом Simon & Schuster, намечен на 12 октября.

Согласно краткому описанию книги на сайте издательства, главным героем произведения станет только что назначенный госсекретарь США, которому дано задание раскрыть «смертельный заговор», призванный «воспользоваться американским правительством, потерявшим связи и власть там, где это особенно важно».

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Клинтон сотрудничает с издательским домом уже более 15 лет, одна из ее последних книг «Что произошло» (What happened, 2017), в которой политик рассказывала о своем участии в президентской гонке в 2016 году, стала бестселлером — только за первую неделю после публикации было продано более 300 тыс. копий.

Хиллари Клинтон, книга
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