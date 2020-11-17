Обама в своей новой книге назвал причины слабости России

В продажу 17 ноября поступила книга экс-президента США Барака Обамы (2008–2016) «Земля обетованная» (A Promised Land). В книге Обама описывает годы своего президентства. В одном из фрагментов книги он заявил, что «Россия больше не является сверхдержавой», и называет причины потери страной этого статуса.

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — оценил Обама положение России на момент своего президентства.

Кроме того, Обама в книге обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

Первый том книги A Promised Land был выпущен издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. В 2017 году, через несколько месяцев после выхода Обамы в отставку, издатели Penguin Random House заплатили за право публикации его мемуаров $60 млн.

Ранее у экс-президента США уже выходило несколько книг — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год), «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год) и «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010).