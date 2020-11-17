Обама в своей новой книге назвал причины слабости России

В продажу 17 ноября поступила книга экс-президента США Барака Обамы (2008–2016) «Земля обетованная» (A Promised Land). В книге Обама описывает годы своего президентства. В одном из фрагментов книги он заявил, что «Россия больше не является сверхдержавой», и называет причины потери страной этого статуса.
«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — оценил Обама положение России на момент своего президентства.
Кроме того, Обама в книге обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.
Первый том книги A Promised Land был выпущен издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. В 2017 году, через несколько месяцев после выхода Обамы в отставку, издатели Penguin Random House заплатили за право публикации его мемуаров $60 млн.
Ранее у экс-президента США уже выходило несколько книг — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год), «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год) и «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016