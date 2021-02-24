В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Рекордное с начала года число больных коронавирусом выявили в Польше за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
«К сожалению, ситуация не выглядит хорошо. Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч (зараженных за сутки — ред.), причем сильно. Точные данные — 12 146 новых заражений», — заявил Недзельский в эфире Польского телевидения.
Он в связи с этим сообщил, что в этой связи в среду будет объявлено о новых ограничениях. «Мы движемся в направлении ограничения движения на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии. Мы также хотим не допустить использование шарфов и пластиковых щитков в качестве заменителей масок», — уточнил министр.
Также он сказал, что правительство намерено ввести регионализацию ограничений. «Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве», — сказал Недзельский. По его словам, правительство может вновь отправить на дистанционное ограничение детей из нескольких регионов и вновь закрыть отели.
В Польше в ноябре минувшего года наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды — 27 875 новых заболевших COVID-19 и 674 умерших за сутки. С конца ноября эти показатели стали снижаться.
По данным минздрава Польши, общее количество зараженных с начала эпидемии составило более 1,6 миллиона человек, более 41,5 тысячи из них скончались.
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