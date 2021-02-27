За три дня вакцинации в Украине привили более 3 000 человек

С начала вакцинации в Украине прививки от COVID получили уже более 3 000 человек. По количеству вакцинированных лидирует Днепропетровская область.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
«С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки», — говорится в сообщении.
В лидерах Днепропетровская область — 140 привитых, Донецкая — 100, Полтавская — 1000 и Черкасская — 100.
Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.
Уже поступили и первые жалобы на побочные эффекты. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко советует в таком случае обращаться к семейному врачу. После вакцинации могут возникать такие побочные эффекты: покраснение в месте укола; незначительное повышение температуры; появление сыпи в месте инъекции.
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