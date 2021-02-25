Полиция отозвала письмо о блокировке доступа к 426 сайтам

Полиция отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ с решением из Голосеевского суда, по которому провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту российского экономического издания РБК и еще 425 разным сайтам, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов... Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информации», — написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Информация о блокировке сайтов ранее появилась на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.