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Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-главе Минтранса Рудьковскому как организатору похищения в 2012 году

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Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-главе Минтранса Рудьковскому как организатору похищения в 2012 году

Украинские правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании «Нафтогазвыдобування», народного депутата (фракция «Слуга народа») Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг.

«Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. Задокументировано, что к совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей «криминального мира», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года, его систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в размере 200 млн долларов США.

«В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины», — отмечают правоохранители.

Они добавляют, что сейчас продолжаются обыски по месту жительства и офисов фигурантов преступления.

Как сообщил экс-нардеп, член Набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко, заказчиком похищения Семинского называют Николая Рудьковского, народного депутата IV, V, VII созывов, экс-министра транспорта и связи (2006–2007).

«Организатором похищения признан Николай Рудьковский, бывший министр транспорта и депутат от Соцпартии. Среди получивших подозрение Деркач (помощник Рудьковского), а также авторитеты Молдован, Салават, Мельник (по кличке Длинный). Также наложен арест на 25 процентов акций компании „Нафтогазвыдобування“, которые принадлежат Рудьковскому», — сообщает Лещенко.

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Олега Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили Семинского и в течение 3 лет удерживали его.

После похищения руководителя «Нафтогазвыдобування», между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Как сообщалось, после своего освобождения Семинский заявил, что не имеет имущественных или иных претензий к компании «Нафтогазвыдобування».

Николай Рудьковский, Офис генпрокурора, Олег Семинский
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