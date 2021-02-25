Минцифры против блокировки в Украине GitHub Gist

Министерство цифровой трансформации Украины не даст заблокировать IТ-ресурс GitHub.

«Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist», — написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что по этому вопросу скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры.

25 февраля НКРСИ проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам. В число подпавших под блокировку доступа сайтов попали также сайт статистики мессенджера Telegram, страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, существующая с 1999 года соцсеть LiveJournal (США).